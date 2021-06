Tope Alabi and Yinka Alaseyori: Tope Alabi ti padà sọ̀rọ̀ nípa awuyewuye tó wáyé lóri orin Oniduro mi

ìṣẹ́jú 35 sẹ́yìn

Gbajugbaja olorin ẹmi, Tope Alabi ti pada sọrọ lẹyin ọsẹ kan ti ẹnu ti n kun-un nitori ọrọ kan to sọ lori orin Oniduro mi.

Ọjọ Satide to kọja ni iroyin kọkọ ti n ru eefin, lẹyin ti fidio kan jade sori ayelujara nibi ti Tope ti n sọrọ pe orin Oniduro mi ti akẹẹgbẹ rẹ, Adeyinka Alaṣeyọri kọ, ko ba ilana ati itọni Ẹmi Mimọ mu.

Nibi iṣẹ kan ti Tope ti lọ kọrin lo ti sọ ọrọ naa lori itage pe "Ọlọrun tobi ju nkan to le jẹ Oniduro ẹnikẹni".

Bi ọrọ naa ṣe gbona to fun bi ọjọ marun-un lẹyin ti fidio naa jade, Tope Alabi ko sọrọ nipa rẹ ni gbangba.

Koda, ko ba oniroyin kankan sọrọ, nitori pe ọpọ igba ni BBC Yoruba naa gbiyanju lati ba a sọrọ, amọ to ja si pabo.

Ṣugbọn nigba to di ọjọ Ẹti, ni iroyin kan ba tun jade sita pe Tope Alabi ti tọrọ aforiji lọwọ Adeyinka Alaṣeyọri .

Ẹ̀yin olórin ẹ̀mí tó ń bóra, lo èékáná gígùn, oò yàtọ̀ sí aṣẹ́wó hòtẹ́ẹ̀lì tí wọ́n ń gbé bíi súùtì Pepper Menti - Bola Are

Ṣe lootọ ni, tabi irọ?

Titi di asiko ti a n ko iroyin jọ, a ko le sọ pato ibi to jẹ orisun titọrọ aforiji naa rara. Idi ni pe Tope Alabi ko ba oniroyin sọrọ, bẹẹ ni ko kọ ohunkohun si oju opo ayelujara rẹ.

Amọ nkan to tun jẹ arigbamu ni nkan ti ogbontagi oṣere Kristiẹni, Mike Bamiloye sọ ninu atẹjade kan to fi gba awọn akọrin ẹmi naa ni imọran.

Ninu ọrọ to kọ si ori Facebook, Bamiloye sọ pe oun dupẹ Tope Alabi pe o ṣe ohun to tọ pẹlu awọn aforiji to fi sita o si gbadura fun un pe Eṣu yoo maa ri itiju lori aye rẹ titi lae ni.