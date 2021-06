Dino Melaye fi ọkọ Rolls Royce bùgá lórí Instagram, ni oníṣòwò ọkọ́ bá ní kó wá san gbèsè owó ọkọ̀ tó jẹ́ òun

wákàtí kan sẹ́yìn

Odu ni gbajugbaja oloṣelu, to ti fi igba kan jẹ ọmọ ile aṣofin Naijiria, Dino Melaye, lori ayelujara paapaa fun bi o ṣe maa n ṣe afihan awọn dukia olowo iyebiye to ni.

Gẹgẹ bi iṣe rẹ, laarin ọsẹ to kọja ni Melaye tun fi fọto kan sori ayelujara Instagram rẹ ti awọn ololufẹ rẹ naa si bẹrẹ si ni kọ awọn ọrọ iwuri ati ikini si abẹ fọto naa.

Ninu fọto ọhun lati ri Melaye to duro ni ẹgbẹ ìkan lara awọn ọkọ ayọkẹlẹ bọginni to n lo, Rolls Royce, pẹlu akọle pe "Ẹ tẹsiwaju lati ma a sọ isọkusọ ti ẹ n sọ, emi a si ma a lo RR (Rolls Royce).

Iroyin sọ pe ọkọ Rolls Royce naa ni owo rẹ to ọgọrun miliọnu Naira.

Nitori pe niṣe ni gbajugbaja ile itaja ọkọ ayọkẹlẹ kan nilu Eko, Unique Motors, naa darapọ mọ awọn to n kọ ọrọ si abẹ rẹ, to si sọ pe Dino ṣi ni gbese lati san lori ọkọ ayọkẹlẹ lọdọ wọn.

Ninu ọrọ naa, Unique Motors ṣalaye pe gbogbo igbiyanju oun lati ba Melaye sọrọ, ati ẹnikan to pe ni Moses, lo jasi pabo. O si tun gba Melaye ni imọran pe ko wa a san gbese rẹ ni kiakia.

Lẹyin ọjọ diẹ to kọkọ fi ẹsun naa kan, ni wọn tun fi aworan Melaye sori Instagram stories, nibi to ti duro si ẹgbẹ ọkọ ayọkẹlẹ bọginni funfun kan, pẹlu akọle pe "a kan fẹ ẹ gba owo ti o san ku lori ọkọ yii to o ra lati ọdun 2019.