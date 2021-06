Fola Alade biography: Ayàwòrán tó ya 1004 estate àti àwọn ilé ìjọba Naijiria tó làmì-laaka dolóògbé

ìṣẹ́jú 45 sẹ́yìn

Oríṣun àwòrán, Others

Ọkan lara awọn ayaworan ile 'Architect' to kọkọ kawe jade ni Naijiria, Ọmọwe Folayan Alade ti ku.

Ilu Aramọkọ lo ti lọ si ileewe alakọbẹrẹ, ko to lọ si Christ's School, Ado-Ekiti laarin ọdun 1946 si 1951.

O kọkọ lọ si Nigerian College of Technology, Ibadan lọdun 1954 si 1956.

Lẹyin naa ni Alade kẹkọọ jade ni Nigeria College of Arts & Sciences and Technology, Zaria (to ti di Ahmadu Bello University bayii) ni ọdun 1961, gẹgẹ bi ikan lara awọn akẹkọọ nipa yiya aworan ile mẹrin akọkọ.