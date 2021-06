Death in one hotel in Kwara: Iléèṣẹ́ ọlọ́pàá n wá afurasí kan lórí ikú obìnrin tí wọ́n bá ní yààrá nílé ìtura

Oríṣun àwòrán, others Àkọlé àwòrán, Aworan yii jẹ ti ile itura Pavillion Hotel, Ayepe, ti wọn fi ẹsun kan ni oṣu Keji, ọdun 2021 pe o fi ẹrọ ayaworan sinu yaara awọn onibara

Ileeṣẹ ọlọpaa nipinlẹ Kwara ti kede oku obinrin kan ti wọn ri ni ile itura Premium Diamond Hotel, to wa ni adugbo Adewole nilu Ilorin.

Iroyin sọ pe ọkunrin kan to pe ara rẹ ni Adegboye James, to ni oun wa lati nọmba 12, Okelowo Street, Ede, nipinlẹ Osun, lo gba yara naa lọjọ kejidinlọgbn, oṣu Karun-un, ọdun 2021.

Amọ, o pada jade lọ, to si pada si ile itura naa pẹlu obinrin ti wọn pada ba oku rẹ ninu yara.

Ẹni to jẹ alamojuto ile itura naa, Olalekan Anafi, la gbọ pe o fi ọrọ to awọn ọlọpaa leti lẹyin ti wọn fi kọkọrọ mii ṣi ilẹkun yara naa.

Nigba ti wọn ko gburo ẹnikẹni lara awọn mejeeji ni ọjọ keji, ti wọn si ṣi ilẹkun ni wọn ba oku obinrin ọhun, ko to o di pe wọn mọ pe ọkunrin naa (Adegboye) ti kuro nile itura lai si ẹni to mọ.

Agbẹnusọ ọlọpaa nipinlẹ naa, Ajayi Okasanmi to fidi iṣẹlẹ naa mulẹ fun BBC Yoruba sọ pe iwadii fihan pe ayederu ni orukọ ati adirẹsi ti Ọgbẹni Adegboye James kọ silẹ nile itura Premium Diamond.

Bakan naa lo sọ pe gbogbo nkan ti wọn fi le da obinrin naa mọ tabi ṣawari ẹbi rẹ, bi foonu, ni ọkunrin naa ko salọ.

O fikun ọrọ rẹ pe ko si àpá tabi ẹjẹ lara obinrin naa.

Agbenuso ṣalaye pe iwadii ṣi n lọ lọwọ, paapaa nipa yiyẹ ẹrọ ayaworan CCTV to wa nibẹ wo, botilẹ jẹ pe o ni ẹyin ni ọkunrin naa kọ si ẹrọ ayaworan.

Bakan naa lo tun kesi awọn araalu ti mọlẹbi wọn obinrin ba di awati lati ọjọ ti iṣẹlẹ naa waye, lati lọ si ẹka to n wadii iwa ọdaran ni olu ileeṣẹ ọlọpaa ipinlẹ Kwara.