Baba Ijesha, Olanrewaju Omiyinka yóò tún farahàn nílé ẹjọ́ mìí lónìí lórí ẹ̀sùn fífi ipá bá ọmọdé lòpọ̀

wákàtí kan sẹ́yìn

Ẹsun fifi ipa ba ọmọdebinrin ni ibalopọ aitọ ni wọn fi kan Baba Ijesha, eyi ti yoo mu ko farahan niwaju ile ẹjọ to ngbọ awọn akanṣe ẹsun ni Ikeja.

Gbajugbaja apanilẹrin, Princess Comedian si lo gbe lọ si agọ ọlọpaa lẹyin to fi ẹsun kan an pe o ba ikan lara awọn ọmọ to n gbe pẹlu oun lopọ.