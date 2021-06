Àwọn ṣọ́jà ya bo àgọ́ ọlọ́pàá láti tú akẹgbẹ́ wọn, afurasi ọmọ ẹgbẹ́ òkùnkùn sílẹ̀ l' Osogbo

Ipaya gbode lagbegbe Ọbẹlawọ lagbegbe opopona to lọ si ilu Ikirun nilu Osogbo lalẹ ọjọ Isẹgun nigna ti awọn ṣọja mẹta kan yabo agọ ọlọpaa to wa lagbegbe naa lati tu akẹgbẹ wọn tawọn ọlọpaa mu si atimọle silẹ.

Iroyin abẹle jẹ ko di mimọ pe awọn ọmọogun naa bẹrẹ si nii yinbọn soke kikankikan nigba ti wọn de agọ ọlọpaa naa eleyin to mu ki awọn ọlọpaa at'awọnara adugbo o sa asala fun ẹmi wọn.

Elomiran to ṣoju rẹ ni awọn ọlọpaa to wa lagọ ọlọpaa nibẹ bẹrẹ si ni yinbọn soke lati le wọn sẹyin, ṣugbọn nigba to ya lawọn ọlọpaa naa doju ibọn kọ wọn ṣugbọn ko ran wọn.