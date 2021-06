Àwọn adigunjalè kọ lẹ́tà sí adúgbò, wọ́n ni kí ara àdúgbò dá 20m tàbí kí wọ́n ó jàwọ́n lólè

ìṣẹ́jú 10 sẹ́yìn

Lẹta naa, ti wọn kọ ni ede oyinbo ati Yoruba, ni wọn ti paṣẹ fun awsn to n gbe ni agbegbe naa pe ki wọn o da ogun miliọnu Naira jọ , lati dena ki awọn ma ba a ja wọn lole.

Wọn ni "eyi ni lati sọ fun yin pe , awa ole n bọ wa a ja gbogbo ile to wa ni adugbo yin lole, tabi ki ẹ da ogun miliọnu Naira jọ , ki ẹ si tọju rẹ si ọdọ alaga yin, ka le gba a nibẹ ti a ba de.

"Pẹlu agbara ni a n bọ, ao si pa eyikeyi oṣiṣẹ alaabo yin to ba gbiyanju lati di wa lọwọ."

Ẹnikan to n gbe ni adugbo naa to ba awọn akọroyin sọrọ sọ pe lati igba ti wọn ti kọ lẹta naa ni awọn eeyan kan ko ti sun ile wọn mọ, to si jẹ pe ọsan ni wọn ma n wa si ile lati ko awọn nkan ti wọn ba nilo.