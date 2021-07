Iyabo Ojo and Yomi Fabiyi: Yomi Fabiyi ṣe fíìmù lórí ọ̀rọ̀ Baba Ijesha, Iyabo ló dá lé lórí

Botilẹ jẹ pe laipẹ yii ni Yomi sọ lori ayelujara pe ija naa to bẹrẹ nitori ọrọ Baba Ijesha ti tan, iyalẹnu lo jẹ pe igbesẹ rẹ tun dabi ẹni pe o n da epo bẹtiro si ina ija naa.

Eyi ko ṣẹyin bi Fabiyi ṣe gbe sinima tuntun kan jade, to pe akọle rẹ ni ' Ọkọ Iyabọ'.

Lara nkan ti a ṣe akiyesi ni pe lati asiko ti ede aiyede to waye laarin oun ati Iyabo Ojo, lo ti n polongo sinma naa lori ayelujara Instagram rẹ.

Ninu awọn fidio kekeeke to fi sita ninu sinma naa, eyi ti BBC Yoruba wo, lati ṣe akiyesi awọn nkankan to fi jọ pe Iyabo Ojo lo fi sinma naa ba wi.

Nkan akọkọ ni pe Iyabo ni orukọ ọmọbinrin to jẹ oṣere ti sinima naa da le lori.

Botilẹ jẹ pe ọmọbinrin naa sọ nigba to wa ni kekere pe iṣẹ aṣẹwo ni oun yoo sẹ ti oun ba dagba, iṣẹ oṣere Yoruba lo pada ṣe.

A tun ṣakiyesi pe Yomi Fabiyi lo awọn fidio kan to ni i ṣe pẹlu awọn nkan to sẹlẹ lasiko ti Baba Ijesha fi wa ni atimọle ọlọpaa nitori ẹsun ifipabanilopọ.

Lara awọn fidio naa ni fidio to ṣe lọjọ to sẹ iwọde lọ si ileeṣẹ ọlọpaa to n wadii ẹsun ọdaran ni Panti, Yaba ni Eko.