TB Joshua burial: Zaki Arigidi ní gbogbo ètò ìsìnkú tí wọn bá ṣe ní Eko, làwọn yóò ṣe ní Arigidi

ìṣẹ́jú 14 sẹ́yìn

Zaki ilu Arigidi-Akoko ni ipinlẹ Ondo, to jẹ ilu abinibi oloogbe Wolii Temitope Joshua, Ọba Yisa Olanipekun, ti sọ pe oriṣiriṣi eto lo wa nilẹ fun isinku wolii naa.

Ọjọ Aje, ọjọ karun-un, oṣu Keje, ni ayẹyẹ isinku T.B Joshua to di oloogbe ni ọjọ karun-un, oṣu Kẹfa, bẹrẹ nile ijọsin rẹ, Synagogue Church of All Nations, nipinlẹ Eko.