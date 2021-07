Oyin Elebuibon: Olórìṣà ni mí, ẹ yé é fi ojú ẹni ibi wo àwa ẹlẹ́sìn àbáláyé

wákàtí kan sẹ́yìn

Ninu ọrọ kan to kọ si ori ayelujara Instagram rẹ, Elebuibon sọ pe Oriṣa ni oun n sin.

O ṣalaye pe jijẹ ẹni to n sin Orisa kii ṣe iwa ọdaran, bẹẹ ni kii ṣe ibi, nitori pe inu gbogbo eniyan ni ibi n gbe."

Oyinkansola Elebibon tẹsiwaju ninu ọrọ rẹ pe awọn to jẹ ẹlẹsin ibilẹ, lo jẹ baba ati iya to bi gbogbo ẹsin to ku, "nitori naa, ẹ jawọ ninu didẹyẹ si awọn ẹlẹsin ibilẹ.