Lagos Yoruba Nation rally: Ìjọba Eko jáwọ́ nínú ẹ̀sùn ìpànìyàn tó fi kan Ọba Ogboni

ìṣẹ́jú 34 sẹ́yìn

Ibọn pa Jumoke Oyeleke lasiko to n ko ọja sita ninu ṣọọbu to ti n ṣiṣẹ ni Ojota lọjọ iwọde Yoruba Nation lọjọ kẹta, oṣu Keje, ọdun 2021

Ijọba ipinlẹ Eko ti jawọ kuro ninu ẹjọ ẹsun ipaniyan to fi kan ẹnikan lara awọn oluwọde Yoruba Nation, Tajudeen Bakare, to jẹ Olori ẹgbẹ Ogboni.

Ninu atẹjade to fi sita, eyi to tẹ BBC Yoruba lọwọ, agbẹnusọ fun ẹgbẹ Ilana Omo Oodua, to jẹ ẹgbẹ to n ṣagbatẹru awọn iwọde Yoruba Nation, Maxwell Adeleye sọ pe wọn ti tu Ọba Ogboni silẹ.