Pangolin and Elephant tusk sized: Kí ni ìwúlò Ẹran Akíka àti ìwo Erin tí wọn gbà tó fi lè mọ́ ìjọba Nàìjíríà to yìí?

ìṣẹ́jú 45 sẹ́yìn

Kí ni o ni lati mọ nípa ẹranko Akíka (Pangolin)?

Oríṣun àwòrán, others

Ẹran Akíka jẹ ọkan lára àwọn ẹranko to wọ́pọ̀ nilẹ Afirika àti Asia èyí tó jẹ́ pé ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ipẹpẹ to p'ọwọ lè ara wọn. Ó ni ori kékeré àti imu ati enu gígùn, wọn tun máa ń ní ahọn bíi gọọmu to lee tètè mu kòkòrò àti ikan bẹẹ si ni wọn ní iru gígùn.