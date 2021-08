Osogbo Bank Robbery: Àwọn adigunjalè ṣọṣẹ́ ní Báńkì méjì nípìnlẹ̀ Osun

ìṣẹ́jú 20 sẹ́yìn

Àwọn adigunjalè ṣọṣẹ ni Banki méjì nípìnlẹ̀ Osun.Àwọn adigunjale kan ti lọ kọlu ile ifowopamọ meji ni ilu Iree ni ipinlẹ Osun. Gẹgẹ bi akọroyin BBC to debi iṣẹlẹ naa ṣe sọ ibọn ba okunrin kan ti wọn si ri oku rẹ nilẹ, bi o tilẹ jẹ pe ko si ẹni ti o ti le sọ iye eniyan ti o ti ba iṣẹlẹ naa rin.Awọn ti isẹlẹ naa ṣẹ loju wọn salaye pe akẹkọọ ni ọmọkunrin ti ibọn ba naa sugbọn ko si ẹni to tii mọ eni to jẹ.