Aminu Yar'Adua: Ilé ẹjọ́ ju ọmọ Umar Musa Yar'Adua sí ẹ̀wọ̀n nítorí ẹ̀sùn ìpànìyàn

ìṣẹ́jú 8 sẹ́yìn

Aminu Yar'Adua to jẹ akẹkọọ ni fasiti American University of Nigeria (AUN) Yola, ni ile ẹjọ fi ẹsun kan pe o wa ọkọ ni iwakuwa lọjọ kẹtalelogun, oṣu Kẹfa, ọdun 2021, eyi to yọri si iku awọn eniyan naa.