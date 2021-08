Ibrahim Babangida: Àwọn èèyàn kówó ìjọba jẹ nínú ìjọba Buhari ju àsìkò tí mo wà lórí àléfà lọ

wákàtí kan sẹ́yìn

Aarẹ ologun Naijiria nigba kan ri, Ibrahim Babangida ti sọ pe oun gbogun ti iwa jẹgudujẹra lasiko ijọba oun ju ti asiko ijọba Aarẹ Muhammadu Buhari to wa lode lọ.

O ni eeyan mimọ ni awọn to ba oun ṣiṣẹ lasiko ijọba oun yatọ si irufẹ awọn eeyan ti Aarẹ to wa lori alefa bayii ko sọdi.

Babagida sọ pe oun gbogun gbaṣẹ lọwọ gomina kan lọdun naa lọhun lẹyin to ko ₦313,000 owo ilu sapo, ṣugbọn laye ode oni, ijọba ko ṣe ohunkohun nipa awọn eeyan to ti ko ẹgbẹlẹgbẹ biliọnu naira jẹ.

Nigba ti wọn bere erongba Babangida lori akitiyan ijọba to wa lode lati igbogun ti iwa ajẹbanu, o ni "Pẹlu awọn akọsilẹ atawọn iroyin ti a n fi oju ri, o ṣoro lati ṣafiwe bi awọn eeyan ṣe n lu owo ilu ni ponpo laye ọjọun si asiko ijọba alagbada ti a wa yii."

"Mo da gomina to ko ₦313,000 jẹ duro lẹnu iṣẹ, ṣugbọn bayii, awọn to ko owo to le ni biliọnu naira jẹ n yan fanda laarin ilu."