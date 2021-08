Low Sperm count: Àwọn nkan tí o le ṣe rèé láti mú kí àtọ̀ rẹ ní agbára láti di ọmọ

Ipa to ṣe koko ninu irinajo ọmọ bibi ni atọ ọkunrin jẹ, idi si ni pe bi atọ naa ba ṣe kun oju oṣuwọn to, ni yoo sọ boya o le sọ ẹyin obinrin di ọmọ.

Oligozoospermia si ni orukọ ti awọn onimọ iṣegun oyinbo ma n pe atọ ọkunrin ti ko pè é to lati di ọmọ.

Onka atọ ọkunrin to poju owo gbọdọ pe milimita miliọnu mẹẹdogun.

Iyalẹnu to si wa nibẹ ni pe, ọkunrin ti atọ rẹ ko le di ọmọ ko le mọ, ayafi to ba ṣe ayẹwo nileewosan, ti ayẹwo si fihan pe lootọ ni atọ ko kunju iwọn to.