Arewa ní ó yẹ́ kí ìjọba Amẹ́ríkà fi ọ̀rọ̀ Abba Kyari tó aláṣẹ Nàíjíríà létí kó tó lọ sílé ẹjọ́

ìṣẹ́jú 32 sẹ́yìn

Oríṣun àwòrán, others

Agbarijọpọ ẹgbẹ bii mejilelaadọta to jẹ ẹgbẹ ọmọ bibi ẹkun ariwa Naijiria to wa labẹ aburada ẹgbẹ Arewa ti kọwe si ijọba ilẹ Amẹrika lori ẹsun to fi kan Abba Kyari.