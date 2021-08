Wo nkan márùn-ún tí o kò mọ̀ nípa ìbálòpọ̀ láàrin tọkọ-taya

Bi ibalopọ laarin tọkọ-taya ṣe jẹ nkan to gbajumọ, naa ni ọpọ ko ni imọ to o nipa rẹ.

Eyi to si n ṣe idiwọ ati idena fun bi wọn ṣe n gbadun ibalopọ si .

1. Fun apẹẹrẹ, awọn eeyan kan gbagbọ pe ibalopọ pẹlu ọkọ tabi aya wọn nikan yoo su wọn to ba ya. Ti wọn si gbagbọ pe nini ibalopọ pẹlu ẹlomiran ni ọna abayọ.

Irọ patapata ni eyi. Nini ibalopọ pẹlu ọkọ tabi iyawo rẹ nikan kun fun igbadun, bi o ba fẹ ko ribẹ. Iwadii fihan pe bi igbeyawo ba ti sẹ pẹ si, ni adun ibalopọ ibẹ ma n pọ to.

Idi si ni pe tọkọ-taya to mọ riri igbeyawo wọn, fi inu tan ara wọn debi i pe wsn ma n sọ nkan ti wọn ba fẹ ninu ibalopọ fun ara wọn.

Idi ni pe ọpọ awọn obinrin mii fẹran ibalopọ ju ọkunrin lọ. Kii sẹ pe awọn obinrin kii poungbẹ tabi fẹran ibalopọ to yaayi; o kan jẹ pe àṣà ko faaye gba wọn lati ma a sọ sita.

Yatọ si eyi, o rọrun fun ara ọkunrin lati tete dide fun ibalopọ ju obinrin lọ. To si jẹ pe iṣẹlẹ kekere le pa adun ibalopọ mọ wọn lara.

Yoruba sọ pe, ẹni to ba dakẹ, tara rẹ yoo ba a dakẹ.

Ẹnikẹni to ba fẹ ẹ gbadun ibalopọ pẹlu ọkọ tabi aya rẹ gbọdọ la ẹnu sọ fun ẹnikeji rẹ, iru nkan to fẹ lasiko ibalopọ, awọn nkan ti yoo mu ko gbadun ibalopọ, ati ọna to fẹ ki ẹnikeji gba tẹ oun lọrun.