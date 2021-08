Laide Bakare and Kemi Afolabi: Ṣé lóòtọ́ ni tírélà ti gba ààrin Laide Bakare àti Kemi Afolabi nítorí ọkunrìn?

ìṣẹ́jú 13 sẹ́yìn

Lo difa fun gbajugbaja, apọnbeporẹ, arẹwa oṣerebinrin meji, Laide Bakare ati Kemi Afolabi, to jọ n pa owe eebu lori ayelujara Instagram wọn.

Botilẹ jẹ pe awọn mejeeji ko darukọ ẹni ti wọn n pa owe mọ, iroyin to n lọ labẹlẹ ni pe aarin ọrẹ mejeeji ti daru.

Kemi Afolabi ati Laide Bakare jẹ ọkan lara awọn ọrẹ timọtimọ to wa ni agbo awọn oṣere tiata Yoruba.

Bakan naa ni wọn ti yan orukọ ti kan 'my twinee' ti wọn n pe ara wọn, ni gbogbo igba ti wọn ba n fi ifẹ han si ara wọn lori ayelujara.

Eyi si jẹ pataki nkan to jẹ ki ọpọ eeyan o ma a fura pe aarin wọn ti daru. Nitori pe ninu òkò ọrọ ti awọn mejeeji kọ sori Instagram ni ọjọ diẹ sẹyin, 'twinnie' wọpọ ninu wọn.

Ninu ọrọ ti Kemi kọ ni tiẹ ni ede Gẹẹsi, ṣugbọn ti a o tumọ si Yoruba, o ni "Kẹmo, ọmọ to rẹwa, eeyan kan to jẹ alarun ọpọlọ, to n wa ki awọn eeyan wo ibi ti oun wa sọ pe oun lo sọ mi di irawọ oṣere.