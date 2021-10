Revolution Now bẹ̀rẹ̀ ní agbègbè Ojota ní ìpínlẹ̀ Eko

wákàtí kan sẹ́yìn

"Ki aarẹ Buhari ṣaa maa lọ la fẹ ki ẹlomiran bọ sipo. Lana alana, wọn tun pa awọn eeyan kan niha Ariwa Naijiria. A o fẹ́ ijọba to n ni wa lara mọ́".

Nibi iwọde to waye l'Eko, la ti ri awọn akọle bi "eto iwosan ati ẹkọ ọfẹ ni ipele gbogbo", "didan èlé to gun owo ina pada", "idajọ fun gbogbo awọn to kagbako lasiko iwọde EndSars".