How to prevent Sudden Infant Death: Nkan mẹ́sàn-án tí o le ṣe láti dènà ìkú ọmọ tuntun

ìṣẹ́jú 20 sẹ́yìn

Iwadii awọn onimọ iṣegun oyinbo fihan pe ewu to le fa iku ọmọ tuntun wa ninu ki ọmọ ma a fi ẹgbẹ sun tabi da ikùn bolẹ sun. Idi ni pe ọmọ to ba fi ẹgbẹ sùn le yi, ko si doju bolẹ. Ti iru ọmọ bẹ ẹ ba doju bolẹ si ori ibusun, ibusun le di eemi to n jade tabi wọle si iho imu ọmọ tuntun naa. Eyi to le fa iku.