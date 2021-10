Kwara Brutal Flogging: Àwọn akẹ́kọ̀ọ́ mu ‘Yogurt’ níbi ayẹyẹ, Àáfà rò pé ọtí ni ló bá ṣètò ìyá fún wọn

ìṣẹ́jú 10 sẹ́yìn

Awuyewuye ti n waye lori awọn fidio kan to gba ori ayelujara, eyi to ṣafihan awọn ọmọkunrin ile Keu kan to n lu akẹẹgbẹ wọn to jẹ ọkunrin ati lobinrin ni ilukulu nipinlẹ Kwara, nitori pe o lọ sibi ayẹyẹ.