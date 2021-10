Kwara brutal Flogging: Bàbá ọ̀kan lára akẹ́kọ̀ọ́ ilé Keu ní òun lọ́wọ́ sí ìjìyà àlùbami

ìṣẹ́jú 23 sẹ́yìn

Ọjọ Satide ni fidio kan jade si ori ayelujara, eyi to ṣafihan mẹrin lara awọn ọmọkunrin ile Keu naa, Misbaudeen Al Islamiy Arabic school, to wa ni agbegbe Ganmo, nijọba ibilẹ Ifelodun, nipinlẹ Kwara, to n lu awọn akẹẹgbẹ wọn mii ni ẹyọkọọkan.