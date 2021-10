Fashola on Rising Debt: Idi ti ijọba Naijiria fi n jẹ gbese labẹ ijọba Buhari rèé

Ninu ifọrọwanilẹnuwo pẹlu BBC Yoruba Minisista sọ pe eto ni ijba n fi owo gbese yi ṣe kalẹ fun awọn to n bọ lẹyin wa ọla ki igbe aye le dẹrun fun wọn.

Fashola ni o di igba ti ijọba aarẹ Buhari ba lọ tan ki awọn gbesẹ tawọn n jẹ to yọ nipa ohun ti wọn fi ṣe.

O ṣalaye pe o di dandan ki awọn jẹ gbese yi bi bẹẹ kọ ohun to ku tawọn yoo ṣe ni ki wọn fowo kun owo ori eyi ti ọpọ ọmọ Naijiria ko ni fẹ faramọ.

''Gbogbo nkan taa joko le ni isinyii ko to waa lo mọ. Papakọ ofurufu Eko nigba ti wọn kọ ni 1975,ero to n ṣeto fun kere ṣugbọn loni o ti le ni miliọnu mẹjọ lọdun to n lo papakọ ofurufu naa''.