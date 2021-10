Buhari Water Loan: Ilé aṣòfin ní òun ti fòǹtẹ̀ lu owóyàá ìpèsè omi fún ìgbà mẹ́ta láì sí ìyípadà

ìṣẹ́jú 17 sẹ́yìn

Erongba Aarẹ Muhammadu Buhari lati ya ẹẹdẹgbẹrin miliọnu Dọla fun ipese omi, ti ba ijakulẹ pade niwaju Igbimọ Ile Aṣofin to n ṣagbeyẹwo gbese ti Naijiria .

Eto naa ni wọn pe ni ''Sustainable Urban and Rural Water Supply, Sanitation and Hygiene (SURWASH),'' labẹ idari ileeṣẹ to n mojuto alumọni inu omi.