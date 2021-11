Ẹgbẹ́ Afenifere kò gbàgbọ́ nínú yíyapa kúrò ní Naijiria - Ayo Adebanjo

wákàtí kan sẹ́yìn

Bakan naa lo sọ pe ki ipade apero gbogboogbo waye lori atunto, ti Naijiria si gbọdọ pada si ṣiṣe amulo ofin ọdun 1960 to wa lasiko ominira, ko to o di pe idibo ọdun 2023 waye.

O ni"Naijiria tiofin naa gbekalẹ ni eyi to n bọwọ fun ẹtọ gbogbo ẹkun to sopọ di ẹyọkan."

O wa fikun ọrọ rẹ pe ẹgbẹ Afenifere yoo ṣe atilẹyin fun ẹnikẹni to ba ni oye to kun nipa atunto Naijiria, to si ṣetan lati sẹ ijọba to ko gbogbo eeyan mọra.