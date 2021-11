Timothy Adegoke: Agbẹjọ́rò ẹni tó ni òòtẹ́lì sọ pé ikú láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run lo pa olóògbé

Idanwo to n ṣe fun iwe ẹri imọ ijinlẹ keji, MBA, lo gbe lati ilu Abuja to n gbe, wa si Ile-Ife, to si gba yaara si ootẹli ọhun.

Ninu ọrọ to ba ileeṣẹ iroyin The Nation sọ, Ọgbẹni Abiodun sọ pe "iku lati ọdọ Ọlọrun ni akẹkọọ naa ku" ni alẹ ọjọ to de si Hilton Hotel and Resort.