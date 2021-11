Students attack Police: Ìjà ní DPO wà parí láàrín àwọn akẹ́kòó ilé ẹ̀kọ́ gírámà kí wọn tó fí oko fọ lórí

Ọga DPO agọ ọlọpaa to wa ni Obantoko si Adatan nilu Abeokuta, nipinlẹ Ogun ti ri iya he lọwọ awọn akẹkọọ ile iwe girama meji kan to wa ni Abeokuta.