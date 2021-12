Bandit killing in Sokoto: Àwọn agbébọn dáná sun èrò ọkọ̀ 42 láàyè ní ìpínlẹ̀ Sokoto

Ileeṣẹ ọlọpaa Naijiria sọ pe ko din ni arinrinajo mọkanlelogun to jona ku lasiko ti awọn agbebọn dena de ọkọ wọn nipinlẹ Sokoto.

Awọn ọmọ wẹwẹ naa wa lara awọn to ku.

Agbẹnusọ ileeṣẹ ọlọpaa, Sanusi Abubakar sọ fun BBC pe ọpọlọpọ eeyan lo tun ṣi n gba itọju nileewosan nitori ina to jo wọn.

Lara awọn to doola awọn to farapa sọ pe pupọ ninu awọn to ku lo jona kọja nkan ti eeyan le damọ.