Lagos walk for peace: Wo ìdí tí Sanwo-Olu wọ́gilé ìrìnàjò àláàfíà 'Walk for Peace' tó fẹ́ẹ̀ rìn pẹ̀lú àwọn ará Eko

Ọgbọnjọ oṣu Kọkanla ni Ọgbẹni Sanwo-Olu kede pe oun ati awọn alaṣẹ ipinlẹ Eko yoo rin yika ipinlẹ naa lati pe alaafia pada, lẹyin rogbodiyan iwọde EndSars to waye lọdun 2020.

Bakan naa ni Sanwo-Olu ke si awsn to jẹ gbajumọ laarin awọn to dari iwọde naa .

Ikede yii fa awuyewuye lori ayelujara, paapaa laarin awọn ọdọ to gbagbọ pe ijọba ipinlẹ Eko ko ṣe idajọ ododo lori awọn ti sọja pa ni Lekki toll Gate.

Sugbọn lọjọ kẹsan an, oṣu Kejila, ni gomina tun fi atẹjade miran sita pe o ti di dandan fun oun lati da gbogbo igbaradi to n waye fun irinajo alaafia naa 'Walk for Peace', ki oun ma ba fi ẹmi awọn ara Eko sinu ewu"nitori itankalẹ ẹda aarun Covid-19, Omicron.