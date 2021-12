Female army proposal from corps member: Iléèṣẹ́ ológun fi sọ́jà obìnrin sí àtìmọ́lé nítorí pé kọ́pà fún un ní òrùka ilérí ìgbeyàwó ní Kwara

ìṣẹ́jú 19 sẹ́yìn

Oríṣun àwòrán, others

Ọjọ diẹ sẹyin ni fidio kan to ṣafihan obinrin sọja naa ati agunbanirọ kan to jẹ ọkunrin jade sori ayelujara.

Ninu fidio naa ni ọmọkunrin agunbanirọ ọhun ti kunlẹ, to si fun obinrin naa ni oruka ileri igbeyawo, ti wọn n pe ni marriage proposal ni ede Gẹẹsi.

Botilẹ jẹ pe a ko ti mọ orukọ obinrin sọja naa, ileeṣẹ ologun sọ pe o tapa si ofin to de awọn ọmọ ogun nipa bo ṣe n rinrinajo ifẹ pẹlu ẹni to n kọ iṣẹ labẹ rẹ.

Ni ibudo ti awọn agunbanirọ to n sinru ilu ni Naijiria maa n wa fun ọsẹ mẹta akọkọ, awọn ọmọ ogun lo ma n kọ wọn ni oriṣiriṣi awọn ilana idaabo bo ara ẹni, to fi mọ ilana ogun jija.

Agbẹnusọ fun ileeṣẹ ologun Naijiria, Ọgagun Agba Onyema Nwachukwu sọ pe obinrin sọja naa lo agbara ipo rẹ lori agunbanirọ ni, eyi to tako iwa ọmọluabi iṣẹ ologun.

Ọgagun Nwachukwu sọ pe ofin meji lo rú - akọkọ ni pe o tapa si ofin to de lilo ori ayelujara ibaraẹnidọrẹ, ati ikeji to jẹ ṣiṣe ere ifẹ lasiko to wa ninu aṣọ ologun.