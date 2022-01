Oba Sunday Oladapo: Ṣé lóòtọ́ ni wọ́n rọ Oba Ijeru, Onpetu Sunday Oladapo lóyè?

Onpetu ti Ijeru nipinlẹ Oyo, Oba Sunday Oladapo ti rọ awọn ọmọ ilu naa lati gboju kuro nibi iroyin kan to sọ pe wọn ti rọ oun loye.

Ilu Ijeru ko fi bẹẹ jina si Ogbomoso,ni eyi to si jẹ pe abẹ Ogbomoso si ni ilu naa wa ni ipinlẹw Oyo to wa ni Iwo oorun guusu Naijiria.

Ninu atẹjade kan to fi sita, eyi to tẹ BBC lọwọ ni Oba Oladapo ti sọ pe ayederu ni iroyin to n lọ lori ayelujara pe wọn ti rọ oun loye.