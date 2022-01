Magodo CrisisÀwọn akẹgbẹ́ Gómìnà Sanwo-Olu f'ohùn sílẹ̀ lórí ìṣẹ̀lẹ̀ ìdójútini tó ṣẹlẹ̀ sí i lọ́wọ́ ọlọ́pàá ní Magodo

Ninu atẹjade taa ri lati ọdọ Gomina Rotimi Akeredolu to jẹ alága awọn Gómìnà naa,o ni iwa abuku gbaa ni ọlọpaa na ju sí Gómìnà to jẹ apàṣẹ waa ipinlẹ Eko.

Nitori naa Akeredolu wa ni awọn bẹnu àtẹ lú iwa aibọwọ f'ẹni yi tawon sì fẹ kí Ọgá ọlọpaa agba salaye ohun to mu ki omo6 iṣẹ rẹ tabuku Gómìnà Eko.

Ni Magodo Estate ti wahala kan ti waye lori awọn to ni ile níbẹ ni fiimu yi ti ṣẹlẹ.

Ọlópàá yi ni oun kere si ẹni to le pe awọn ọgá rẹ lori ago torí naa oun ko ni le tẹle aṣẹ Gomina.

Fakinfa to waye yi l'ọpọ ṣapejuwe gẹgẹ bí aibọwọ fún Gomina to ni ko yẹ ki ọlọpaa wa lati Abuja lati wa dasi ọrọ aabo lai fi to ohun leti.