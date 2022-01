Ọwọ pálábá ọ̀dọ́ mẹ́ta tó fẹ́ fi èèyàn ṣe òògùn owó ṣégi ní Bayelsa

Iroyin to tẹwa lọwọ sọ pe awọn agbofinro ti mu awọn ọdọ mẹta kan to gbiyanju lati fi eeyan se oogun owo ni agbegbe Sagbama nipinlẹ Bayelsa. Awọn afurasí naa, Emomotimi Magbisa, ọmọ ọdun mẹẹdogun, Perebi Aweke, ọmọ ọdun mẹẹdogun ati Eke Prince, ti oun naa jẹ ọmọ ọdun mẹẹdogun ni ọwọ tẹ nígbà ti wọn fẹ lo Endeley Comfort f'oogun owo. Gẹgẹ bí àwọn araadugbo ṣe wi, awọn afurasí wọn yi ti n peelo ati fi ẹni yi ṣe oogun owo ki awọn ọlọpaa ọtẹlẹmuyẹ ati awọn ọdọ adugbo naa to mu wọn.Iwadii fi hàn pé àwọn atilaabi yi ti pa iyè Comfort rẹ, ti wọn sì ni kí o tẹle awọn lọ sí ile ọkan ninu wọn, Emomotimi Magbisa.Nigba ti wọn dé ọdọ rẹ, wọn ge ika rẹ ti wọn sì fọn ẹjẹ rẹ soju gilaasi kan.