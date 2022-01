Kidnapping on Lagos-Ibadan expressway: Ọ̀rẹ́ mẹ́rin tí wọ́n jígbé ni Ibadan sí Eko ti gba òmìnira lẹ́yìn owó ìtúsílẹ̀ láì sí ìrànlọ́wọ́ ọlọ́pàá

Ọjọ aiku ni iroyin jade pe awọn ajinigbe to wọ aṣọ ọmọ ologun ji awọn ọkunrin mẹrin naa gbe ni owurọ ọjọ naa nitosi Ishara-Remo nipinlẹ Ogun.

Ibi ayẹyẹ igbeyawo kan ni awọn ọkunrin naa ti n bọ ki wọn o to kagbako ajinigbe.

Iroyin naa waye lẹyin bi ọsẹ kan ti iru rẹ kọkọ jade pe awọn ajinigbe to wọ aṣọ ologun kọlu ọkọ akero Sienaa kan ni opopona Ibadan si eko, abule Onigari, ti wọn si pa awakọ ọkọ naa ki wọn to ji gbe lara awọn ero rẹ.

Nigba to n ba BBC Yoruba sọrọ, Ọgbẹni Folahan Akinsola, to ṣe inawo sọ pe ibi ayẹyẹ igbeyawo aburo iyawo oun ni awọn ti n bọ lati ilu Ibadan.

Nibi ti wọn ti n gbiyanju lati fi okun so ọkọ naa mọ ọkọ miran ti yoo wọ́ ọ de Eko, ni awọn ajinigbe naa jade si wọn.

"Bi wọn ṣe gbe wọn wọ inu igbo, ni awa to ku lọ si agọ ọlọpaa to wa ni Ishara-Remo lati sọ nkan to ṣẹlẹ fun wọn. Lootọ ni awọn ọlọpaa tẹle wa de ibẹ, ṣugbọn wọn ni awọn ko le wọ inu igbo."