Davido and Dele Adeleke: Njẹ́ ọ̀rọ̀ ipò gómínà Osun ní 2022 kò fẹ́ ẹ̀ da ẹbí Adeleke rú báyìí?

Ọmọ ẹbi kan naa ni Dele ati Demola Adeleke to jọ fẹ ẹ dije fun ipo gomina Osun ni 2022

Ọjọ Iṣẹgun ni davido kọkọ kọ awọn ọrọ kobakungbe si ori ayelujara Twitter rẹ nipa Dele, nibi to ti pe e ni ayederu eeyan ati ọbayejẹ.

Davido sọ pe akurẹtẹ eniyan ni Dele, tako bi onitọhun ṣe ṣapejuwe ara rẹ ni ọmọwe, onimọ ati ẹni to ni oye.

Ṣaaju ni Dele kọ si ori ayelujara pe jijẹ oloye ati ẹni to ni imọ ko ṣe e dọgbọn si tabi fun eeyan lọfẹ-lofo.

O sọ eyi lẹyin to gba fọọmu ẹgbẹ oṣelu People's Democratic Party, PDP, lati dije fun ipo gomina ipinlẹ Osun lọdun yii.

Ẹsun ti Davido fi kan Dele ni pe ko bojumu bi oun naa ṣe fẹ ẹ du ipo gomina, nigba to mọ pe ibatan awọn mejeeji, to jẹ aburo fun awọn baba wọn, Sẹnetọ Ademola Adeleke naa fẹ ẹ dije.

Nigba to n fesi si awọn ọrọ buruku ti Davido kọ nipa rẹ, Dele sọ pe awọn ololufẹ gbajugbaja akọrin naa ti n dunkooko mọ oun, lẹyin ọrọ to kọ nipa oun.

O ni "mo faramọ ipinnu rẹ lati ṣatilẹyin fun Uncle Demola. Amọ mo fẹ ki o mọ pe onikaluku wa le yan ipa to wu u, lai jẹ ko da ẹbi wa ru.

"Nkan to dara lo tọ si awọn eniyan ipinlẹ Osun, mo si mọ pe wọn o gbe iṣẹ fun ẹni ti wọn ba ro pe o le ṣe daadaa.

Ṣugbọn awọn nkan to kọ yii tun bọ mu inu bi Davido, eyi to mu ko tun pada sọ awọn ọrọ ibinu si ibatan rẹ ọhun, paapaa bo ṣe jẹ pe iya oun lo tọ ọ dagba, ati pe baba oun lo fun-un ni ile to n gbe lọfẹ.