Buhari in Kaduna: Wo bí àbẹ̀wò ọjọ́ méjì tí Aarẹ Buhari ṣe sí Kaduna yóò ṣe lọ

ìṣẹ́jú 23 sẹ́yìn

Afara naa lo so Kaduna mọ awọn ọna to n bọ lati ipinlẹ Kano, Katisina ati awọn ipinlẹ yooku to wa ni Ariwa Naijiria.