Bogoso explosion: Èèyàn 17 kú, 60 farapa níbí ìbúgbàmù kan tó wáyé nítòsí ibi ìwakùsà kan

ìṣẹ́jú 15 sẹ́yìn

Ko din ni eeyan mẹtadinlogun to kú, ti ọgọta si farapa lẹyin ibugbamu kan to waye nitosi ilu kan ti wọn ti n wa kusa, Bogoso, ni Iwọ-oorun Ghana.

Bi ibugbamu naa ṣe waye

Iwadii ti awọn ọlọpaa kọkọ ṣe fihan pe ijamba ọkọ to waye laarin awọn ọkọ to gbe awọn bkan abugbamu ti wọn fi n wa kusa lo kọkọ fa iṣẹlẹ naa, ko to o di pe ọkọ ayọkẹlẹ kan to sunmọ ẹrọ amunawa 'transformer' kan naa tun bu gbamu.