Hanifa Abubakar death: Àwọn afurasí lórí ikú ọmọdébìnrin tó jáde láyé fojú balé ẹjọ́

wákàtí kan sẹ́yìn

Lati Ọjọbọ to kọja ni awọn afurasi naa ti wa ni ahamọ ọlọpaa ki wọn to gbe wọn lọ sile ẹjọ lọjọ Aje.

Ẹwẹ, kọmiṣọna eto ẹkọ ipinlẹ ọhun, Muhammad Said Kiru sọ pe ijọba ipinlẹ naa ti gbẹsẹle iwe aṣọ idasilẹ gbogbo awọn ile ẹkọ aladani to wa ni ipinlẹ naa titi di igba ti ijọba yoo mọ igbesẹ to kan.