Ọkùnrin kan tí àwọn agbébọn kọlù ní Nasarawa sọ ìrírí rẹ̀

ìṣẹ́jú 46 sẹ́yìn

Yahaya Galadima nileewosan to ti n gba itju nilu Lafia yin ikọlu to gba ọwọ rẹ mejeeji

Yahaya Muhammed Galadima sọ pe ni nkan bi aago mẹjọ alẹ lọjọ kejidinlọgbọn, oṣu Kinni, ọdun 2021, ni awọn ọkunrin marun-un da a duro lasiko to n pada sile lẹyin iṣẹ oojọ rẹ ni ipinlẹ Nasarawa, ti wọn si bẹrẹ si ni fi igi lu u.

Nigba to n ba BBC Pidgin sọrọ pẹlu omije loju, Galadima sọ pe oun n pada si ilu Lafia to jẹ olu ilu ipinlẹ naa, lati abule Yelwa nijọba ibilẹ Doma, nibi to ti lọ tun ọkọ bọọsi kan sẹ, ni iṣẹlẹ naa waye.