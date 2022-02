Rituals in Ogun: Ará àdúgbò dáná sun afurasí méji tí wọ́n bá orí èèyàn lọ́wọ́ wọn ní àgọ́ ọlọ́pàá ní Abeokuta

ìṣẹ́jú 23 sẹ́yìn

Awọn ọdọ lo mu awọn ọkunrin naa pẹlu ori eeyan to jọ eyi ti wọn ṣẹṣẹ ge, ko to o di pe awọn ọlọpaa ko wọn lọ si agọ wọn.

Ko ju bi i wakati kan lẹyin igba naa, ni awọn ọdọ to mu wọn, lọ si agọ ọlọpaa ti wọn si n pariwo pe idajọ gbọdọ waye lori wọn loju ẹsẹ.

Bawo ni iṣẹlẹ naa ṣe ṣẹlẹ?

Bi ọwọ ṣe tẹ wọn, wọn ko wọn lọ si olu ileeṣẹ ọlọpaa to wa ni agbegbe naa, pẹlu ẹsun pe wọn ba ori tutu to jẹ ti eeyan ninu apo to wa lọwọ awọn afurasi.