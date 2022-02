19 month old pupil flogged by teacher: Olùkọ́ lu akẹ́kọ̀ọ́ rẹ ọmọ ọdún kan àti oṣù méje pa ní ìpínlẹ̀ Delta

Awọn ọlọpaa nipinlẹ Delta ti mu olukọ ile ẹkọ alakọbẹrẹ kan to lu akẹkọọ rẹ to jẹ ọmọ ọdun kan ati oṣu meje pa.

Olukọ naa, Emeka Nwogbo, ni iroyin sọ pe o jẹ ọmọ ẹni to ni ile ẹkọ naa to wa nilu asaba.

Agbẹnusọ ọlọpaa nipinlẹ Delta, DSP Dafe Bright to fi idi iṣẹlẹ naa mulẹ fun BBC Pidgin sọ pe ẹsun ipaniyan ni wọn o fi kan olukọ naa.

O ni ọmọ kekere naa dubulẹ aisan lẹyin ti olukọ rẹ lu u tan, eyi to mu ki wọn o sare gbe lọ si ilewosan ijọba nibi to ti n gbaitọju.

Bawo ni iṣẹlẹ naa ṣe waye?

Iya ọmọde naa, Gift, to ba iwe iroyin Punch sọrọ, ni oun ri àpá ẹgba lara ọmọ oun nigba to de lati ile ẹkọ lọjọ Aje to kọja.