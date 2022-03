Women inclusion Agenda: Mọ̀ nípa òfin mẹ́ta tó mú Aisha Buhari àti àwọn obìnrin yabo ilé aṣòfin

Ile aṣofin sọ pe oun kọ awọn aba naa nitori pe awọn aṣofin to fọwọ si ko pọ to iye to jẹ, lasiko ti wọn n ṣe agbeyẹwo ati ofin ọdun 1999 ni ọsẹ to kọja.