Kemi Afolabi: Ọdún márùn-ún ló kù fún mi láyé - Òṣèré Kemi Afolabi sọ ọ̀rọ̀ tó já ni láyà nípa ìlérà rẹ̀

wákàtí kan sẹ́yìn

Gbajugbaja oṣerebinrin Kemi Afolabi ti pada ṣi aṣọ loju pabanbari aisan to n ṣe e gangan eyi to ti de mọra lati ọjọ yii.

Nibo ati nigba wo ni ọrọ yii ti bọ si Kemi Afolabi lọwọ?

Ẹwẹ, o ni oun ti baba lo ọdun kan ninu gbogbo ọdun ti wọn ni o ku fun oun laye bayii to si sọ tẹkun tẹkun loju wipe oun ko mọ iye ọdun to ku fun oun bayii.

Nigba to n sọrọ nipa arun to n baa finra yii, o ni "aisan to n ṣe mi ni aisan to maan n mu ki idahun ag ara eeyan gbogun ti awọn tiiṣu ara iwọ gan funraarẹ eyi ti oloyinbo n pe ni "Lupus".