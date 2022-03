Abba Kyari Money Laundering: Agbẹjọ́rò àgbà Naijiria sọ pé kò sí ẹ̀rí tó fihàn pé Kyari jẹ̀bi

Minisita fun eto idajọ, to tun jẹ agbẹjọro agba fun Naijiria, Abubakar Malami, ti sọ pe ko si ẹri to fihan pe Kyari jẹbi ẹsun kiko owo pamọ lọna aitọ.

Oṣu Keje, ọdun to kọja ni wọn da Kyari, to ti fi igba kan jẹ igbakeji kọmisanna ọlọpaa, duro, fun ẹsun pe o kopa ninu bi ogbontagi gbajuẹ ori ayelujara, Ramon Abass Hushpuppi, ṣe lu jibiti to le ni miliọnu kan Dọla.