Sex Toy: Ife omi há sí ilé ìtọ̀ obìnrin kan fún ọdún mẹ́rin lẹ́yìn tó fẹ́ fi gba adùn ìbálòpọ̀

ìṣẹ́jú 15 sẹ́yìn

Ife omi yii ni wọn ba ninu ile itọ arabinrin naa, lai si ohunkohun to ṣe e

Ara me e riri, mo ri ori oloogbo lori atẹ. Ariwo ha, ko jẹ jẹ bẹẹ lo gba ẹnu awọn dokita nileewosan lẹyin ti wọn ri i pe gilaasi imumi lo wa ninu ile itọ obinrin kan.

Arabinrin ẹni ọdun marunlelogoji ọhun lo ti wa ninu irora fun ọdun mẹrin, to si n paara ileewosan.

Amọ wọn ko mọ aarun to n ṣe e.

Nigba to de ileewosan miranarun UTI lo sọ fun wọn pe o n sẹ oun, nigba to de ileewosan naa, nitori awọn apẹẹrẹ to n ri, paapaa, bi itọ ṣe ma n rin jade ni ara rẹ.