Abba Kyari: Adájọ́ pàṣẹ kí wọ́n ó gbé Abba Kyari lọ sí ọgbà ẹ̀wọ̀n Kuje ní Abuja

ìṣẹ́jú 40 sẹ́yìn

Ilé-ẹjọ́ giga ti ijọba apapọ to wa niluu Abuja, ti pasẹ pe ki wọn maa gbe Abba Kyari to jẹ igbakeji kọmisọna ti wọn gba isẹ́ lọwọ rẹ lori ẹ̀sùn gbígbé òògùn olóró lọ si ọgbà ẹ̀wọ̀n Kuje to wa niluu Abuja.