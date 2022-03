Ilé ẹjọ́ jú bàbá ẹni ọdún 72 di èrò ẹ̀wọ̀n ní Ilorin nítorí ayédèrú ìwé ìrìnnà ọkọ̀

ìṣẹ́jú 10 sẹ́yìn

Oríṣun àwòrán, others

Ile ẹjọ majisireti kan to n wa nilu Ilorin, nipinlẹ Kwara, ti ju baba ẹni ọdun mẹtalelaadọrin kan si ẹwọ ọdun meji.

Gẹgẹ bi ileeṣẹ iroyin abẹle, The Punch ṣe sọ, adajọ tun paṣẹ ki wọn o ku awọn mẹta mii, Ogunmoroti Akindele, to jẹ oniṣowo ni agbegbe Kilanko, nilu Ilorin, Idowu Adebisi, to ni ibudo itẹwe igbalode kan, ati Joshnson Ariyo, tẹwe-tẹwe ori kọmputa.