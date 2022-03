US embassy visa appointment: Wo bí o ṣe le jànfàání ìwé ìrìnnà sí US láì ṣe ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò

ìṣẹ́jú 55 sẹ́yìn

Ninu ikede ti ileeṣẹ naa fi si ori ayelujara Twitter rẹ lo ti sọ pe eto naa wa fun awọn to ti gba iwe irinna ri, ṣugbọn to fẹ ẹ tun ontẹ gba.

Awọn wo lo ni anfaani si eto tuntun yii?

Bakan naa ni ileeṣẹ aṣoju naa tun sọ pe awọn amuyẹ obi to fẹ ẹ gba iwe irinna, ko le ṣiṣẹ fun ọmọ rẹ.

Awọn nkan ti o gbọdọ ṣe ko to o to kọwe fun iwe irinna lai ṣe ifọrọwanilẹnuwo

Wa a fi pasipọọti rẹ, iwe DS-160 rẹ, fọto tuntun ati iwe ẹri pe o ti san owo to yẹ ranṣẹ si ibi ti wọn ba yan fun ọ

O ko ni i ni anfaani si pasipọọti rẹ titi wọn o fi pari eto iwe irinna rẹ, eyi to le to oṣu meji gbako.

Bakan naa ni ikede naa sọ pe owo to o san ko ti i kuro ni iye to wa tẹlẹ, ọgọjọ Dọla ati aadọwa Dọla fun awọn ipele to wa.