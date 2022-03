Favour Okumazor.: Iléèṣẹ́ ọlọ́pàá nípínlẹ̀ Ogun mú pásítọ̀ méjì tó sin òkú ọmọ ìjọ láì sọ fún ẹbí rẹ̀

ìṣẹ́jú 17 sẹ́yìn

Nigba to ṣafihan awọn afurasi naa ni olu ileeṣẹ ọlọpaa nipinlẹ Ogun to wa nilu Abeokuta, kọmisanna ọlọpaa, Lanre Bankole, sọ pe ẹnikan ti ori ko yọ lara awọn ọmọ ijọ naa lo sa kuro ni abule Oyan, to si sọ nnkan to ṣẹlẹ fun awọn ọlọpaa.